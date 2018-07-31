Yeşil altın üreticiyi sevindirdi

Gaziantep
'in "Yeşil altını" olarak bilinen boz fıstığın Nizip, Oğuzeli ilçelerinde ve Barak Ovası bölgelerinde toplanmasına başlandı. Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Antep fıstığının 2018 yılı rekoltesinin yüksek olması çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Üreticiler, "şu an topladığımız fıstık baklavalık boz Antep fıstığı. Hasatlarla birlikte baklava fiyatlarında da muhtemel düşüşler yaşanacak" dediler.
40 DERECEDE 12 SAAT ÇALIŞMA
Oğuzeli ilçesindeki Dokuzyol köyünde hasada başlayan fıstıkçılar, 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkta yaklaşık 12 saat çalışarak taze fıstıkları topluyor. Sabahın erken saatlerinde tarlasına gitmesiyle başlayan çiftçiler, ağaçların altlarına çadırlar sererek fıstık hasadına başlıyor. Ardından ağaçların üstlerine çıkan işçiler, fıstık salkımlarını tek tek çadırlara atıp, temizliyorlar. Daha sonra çuvallara doldurularak traktörlere konuluyor fıstık işleme tesisine götürülüyor. Boz fıstık hasadına başlayan üreticiler, "Şuan topladığımız fıstık baklavalık boz Antep fıstığıdır. Baklava yapımında kullanılan bu boz fıstığı bir hafta boyunca topluyoruz. Sonrasında ise ben fıstık diye tabir edilen kırmızı fıstık toplamasına başlıyoruz ve eylül ayına ortalarında kadar devam ediyor hasat. Boz fıstık baklavalık fıstıktır, ben fıstık ise çikolatalarda değerlendirilir ve çerez olarak kullanılır. Şu an için hasatla beraber fiyatlarda da hızlı bir düşüş başladı" diye konuştular.