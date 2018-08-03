Her çocuğa zeka testi uygulanmalı mı?

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Damla Alkan Saygılı, zekanın, algılama, bellek, düşünme, gerçeğe uygun davranma, akıl yürütme, öğrenme gibi zihnin birçok kabiliyetinin uyumlu çalışması sonucu ortaya çıkan yetenekler bileşimi olduğunuifade ederek, zekanın ayrıca zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme, yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği de olduğunu ve zekiinsanların öğrendiğini değerlendiren, yeni durumlara yeni çözümler getirebilen kişiler olduğunu söyledi.