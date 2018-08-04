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Fadime Nur’un ölümsüz aşkı

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Fadime Nur’un ölümsüz aşkı
Diyarbakır-Lice karayolunda 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan jandarma er Kadir Görgülü'nün sevgilisi 19 yaşındaki Fadime Nur Gider mezar başına gelerek, "Ben yemin emin ettim ondan başkasıyla asla evlenmeyeceğim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

ASLA UNUTAMAM
Jandarma Er Görgülü bir silah arkadaşıyla birlikte 18 Şubat 2016 günü PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit oldu. Görgülü, 19 Şubat 2016 günü 'da sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi. Tezkeresine bir hafta kala şehit olan Görgülü'yü annesi, babası ve akrabalarının yanı sıra onu unutmayan bir kişi daha vardı.

FOTOĞRAFINI ÖPÜP SEVİYOR
2014 yılından bu yana sevgilisi olan Fadime Nur Gider Görgülü'nün askerden gelip evlenme hayali kurarken, onun Türk bayrağına sarılı tabutunu uğurlamak zorunda kaldı. Fadime, şehidin Asri Mezarlıktaki kabristanını hergün ziyaret ederek ondan başka kimseyle evlenmeyeceği sözünü veriyor. Genç kız, şehidin mezar taşındaki fotoğrafını öpüp onu eliyle dakikalarca gözyaşları içinde seviyor.
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Fadime Nur’un ölümsüz aşkı
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