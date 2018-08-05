Suriye sınırını karış karış tarayacak

Türkiye'nin Suriye ile olan 911 kilometrelik sınırının 260 kilometrelik bölümüne Kilis ile birlikte sahip olan Gaziantep'te kurulacak Jandarma Taktik İHA Komutanlığı, sınırın yüzde 100 güvenli hale gelmesini sağlayacak. Suriye sınırı boyunca kurulan duvarın ardından jandarmanın İHA'larla havadan yapacağı kontroller terör ve kaçakçılık tehdidinin ortadan kaldırılmasında büyük katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük icraat programı içinde açıkladığı komutanlığı kurulması, Şanlıurfa'dan Hatay'a kadar olan Suriye sınırında düzensiz göç, terör ve kaçakçılık olaylarıyla mücadele büyük bir katkı sağlayacak. Suriye sınırında alınan önlemlerle büyük oranda azalan sınırdan kaçakçılık ve yasadışı insan geçişleri havadan yapılacak düzenli kontrollerle tamamen ortadan kalkacak. Kararın sınır güvenliği için bir zorunluluk olduğunu belirten MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, kararın bölge ve ülke güvenliğiyle ilgili bir zorunluluk olduğunu söyledi. Atay, artık büyük maliyetlerle sınırları korumanın ötesinde insan unsurunun en az kullanacağı teknolojik yatırımların yerli olarak üretilip ülke güvenliğinde kullanılmasının bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. Gaziantep'e, Suriye coğrafyasındaki teröre yakınlığı nedeniyle böyle bir merkezin kurulmasının olumlu olduğunu söyleyen Atay, "Gaziantep'in bulunduğu mevki itibariyle kuruluyor. Sınırdan sızmalar oluyor. Terörü engellemek, yasadışı geçişleri bitirmek için kurulması gerekliydi. Teknolojik açıdan da bu bir ihtiyaç. İnsanlar artık uçakları göndermiyor, insansız hava araçlarıyla bunu daha iyi yapıyorlar. Özellikle terör geçişlerinin engellenmesi için olumlu bir hareket. Teknolojiye uyum sağlamak lazım" dedi.

GELECEĞE YATIRIM

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, "Bölge itibariyle, Gaziantep olarak bizim için büyük bir avantaj. Uyuşturucu ve terörün önlenmesi için eğitimin yanı sıra güvenlikte de belli boyutlara gelmeniz gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda hem bölgemizin hem de şehrimizin güvenliği için çok önemli. Bu karar sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda geleceğe yapılan bir yatırım olarak da görülebilir" diye konuştu.