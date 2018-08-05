Teniste dünya üçüncüsü oldu

Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ
) Öğretim Görevlisi İsmail Dehri, Seniör Dünya Tenis Şampiyonasında üçüncü oldu. Brezilya
'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan Seniör Dünya Tenis Şampiyonasına Türkiye'yi temsilen katılan OKÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Dehri, şampiyonayı dünya üçüncüsü olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. İsmail Dehri, 80 ülkenin en iyi sporcularının katıldığı bu dünya şampiyonasına önce OKÜ Tenis kortlarında çalışarak ve ardından Almanya
'da hazırlanarak oradan Brezilya'ya şampiyon olabilmek için geçtiğini ancak yarı finalde Fransız rakibine 2-1 yenilerek turnuvayı Dünya üçüncüsü olarak tamamladığını söyledi