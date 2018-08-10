Hasan Kalyoncu en hızlı iş bulan üniversitelerden

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler arasında ilk 10'a girdi. Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği (CALIBRE) tarafından yapılan Yükseköğretim İstihdam Endeksi 2018 raporuna göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), mezunları en hızlı istihdam edilen üniversiteler arasında 9. sırada yer aldı.

İLK 10'DA

Türkiye genelinde farklı üniversitelerden 38 bin 441 üniversite mezunu ile yapılan çalışmada 15 ayrı parametrede

üniversiteler değerlendirildi. Sınav maratonunun ardından girilen tercih döneminde hazırlanan Yükseköğretim İstihdam Endeksi 2018 raporunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi ilk 10 üniversite arasına girdi. Başta mezunlar olmak üzere kariyerini geliştirmek isteyen herkese, sağlıklı karar almaları için veri sağlamak amacıyla yapılan araştırmada HKÜ,

mezunları en hızlı iş bulabilen ve mezunları en yüksek ücretle işe başlayan üniversiteler kategorisinde başarı sıralamasını yakaladı. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Öğrencilerimize teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitim de sunuyoruz. Bu da mezun olan öğrencilerin iş hayatına girmelerinde onlara büyük fayda sağlıyor. CO-OP modeli eğitim sistemimiz ile öğrencilerimiz sektörle tanışma fırsatı buluyor. Bu da onların iş hayatında hep bir adım önde olmalarını sağlıyor. Üniversitemizde bulunan Kariyer Merkezimiz ise mezun olan öğrencilerimizle irtibat kurarak iş bulmalarında destek oluyor'' dedi.

MEZUNLARI EN HIZLI İŞ BULAN İLK 10 ÜNİVERSİTE SIRALAMASI

Özyeğin Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Gebze Teknik Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Koç Üniversitesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi