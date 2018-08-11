Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Suriyelilere destek programı tamamlandı

Suriyelilere destek programı tamamlandı

lerin geçim kaynaklarını güçlendirme programı sertifika töreni gerçekleşti

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018
Suriyelilere destek programı tamamlandı
'da ve ve işbirliği ile düzenlenen lerin geçim kaynaklarını güçlendirme programı sertifika töreni yapıldı. Suriyeli mültecilerin sürdürülebilir iş kaynaklarının olması mantığı ile Mart ayında start alan programa Antakya'da 50,Reyhanlı'da 50 olmak üzere toplamda 100 kişi katılırken programın Reyhanlı ayağı Reyhanlı Belediyesi ve Reyhanlı Ticaret Odası'nın katkıları ile gerçekleşti.

SATIŞ, PAZARLAMA, FİNANS
ABİGEM toplantı salonunda gerçekleşen sertifika programına Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı , ABİGEM direktörü , Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ali Mullaoğlu ve Sertifika alan Suriyeli mülteciler katıldı. Suriyeli mültecilere eğitimlerini Avukat Ebru Özkan ile birlikte veren ABİGEM direktörü İdil Teoman, Suriyeli mültecilerin geçim kaynaklarını güçlendirme programında girişimcilik, satış, pazarlama, finans, hukuk ve liderlik gibi alanlarda eğitim verdiklerini söyledi.

SERTİFİKA VERİLDİ
Konuşmaların ardından sahneye çağırılan Suriyeli kursiyerlere Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, ABİGEM direktörü İdil Teoman, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ali Mullaoğlu tarafından sertifikaları verildi. Suriyeli mültecilerin geçim kaynaklarını güçlendirme programı sertifika töreni tüm konukların katılımı ile gerçekleşen kokteyl ile son buldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriyelilere destek programı tamamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN