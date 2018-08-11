Suriyelilere destek programı tamamlandı

Hatay
'da Antakya Ticaret
ve Sanayi Odası
ve ABİGEM
işbirliği ile düzenlenen Suriyeli mülteci
lerin geçim kaynaklarını güçlendirme programı sertifika töreni yapıldı. Suriyeli mültecilerin sürdürülebilir iş kaynaklarının olması mantığı ile Mart ayında start alan programa Antakya'da 50,Reyhanlı'da 50 olmak üzere toplamda 100 kişi katılırken programın Reyhanlı ayağı Reyhanlı Belediyesi ve Reyhanlı Ticaret Odası'nın katkıları ile gerçekleşti. SATIŞ, PAZARLAMA, FİNANS
ABİGEM toplantı salonunda gerçekleşen sertifika programına Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin
, ABİGEM direktörü İdil Teoman
, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ali Mullaoğlu ve Sertifika alan Suriyeli mülteciler katıldı. Suriyeli mültecilere eğitimlerini Avukat Ebru Özkan ile birlikte veren ABİGEM direktörü İdil Teoman, Suriyeli mültecilerin geçim kaynaklarını güçlendirme programında girişimcilik, satış, pazarlama, finans, hukuk ve liderlik gibi alanlarda eğitim verdiklerini söyledi. SERTİFİKA VERİLDİ
Konuşmaların ardından sahneye çağırılan Suriyeli kursiyerlere Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, ABİGEM direktörü İdil Teoman, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ali Mullaoğlu tarafından sertifikaları verildi. Suriyeli mültecilerin geçim kaynaklarını güçlendirme programı sertifika töreni tüm konukların katılımı ile gerçekleşen kokteyl ile son buldu.