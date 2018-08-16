Başkan Çelikcan hizmetlerini anlattı

Adana
'nın Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan
eşi Mehtap Çelikcan ile birlikte AK Parti
İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları, İl Kadın Kolları Yürütme Kurulu Üyeleri ve kadın meclis üyelerine Yüreğir'de inşaatı devam eden projeleri ve hizmete açılan tesisleri tanıttı. Yüreğir'in dört bir yanını şantiyeye çevirdiklerini belirten Başkan Çelikcan Yüreğir tarihinin en büyük yatırımı olan 644 dairelik sosyal konut, 13O bin metre karelik Kıyı Park Millet Bahçesi, Kına Konakları, Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi projelerinin çok yakında tamamlanacağını belirtti. 9 yıllık görev süresi içerisinde 150 milyon lira borç ödeyip 600 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Başkan Çelikcan, "Yüreğir'in çehresini hızlı bir şekilde değiştiriyoruz. Halkımıza hizmet etmekten onur duyuyorum" dedi. AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları, İl Kadın Kolları Yürütme Kurulu Üyeleri ve kadın meclis üyelerine Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde üretilen ürünlerden hediye eden Çelikcan yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanılması gerektiğini söyledi. TEŞEKKÜR ETTİ
"Adana halkı büyükşehirde AK Belediyeciliği özlüyor" diye konuşan Mahmut Çelikcan, Adana'da büyükşehir belediyesini AK Parti'nin almamsı için hiç bir nedenin olmadığını belirtti. Çelikcan, "Türkiye
'deki AK Belediyecilik dünyaya rol model olmuştur. Adana'da yıllardır sorunlar birikmiş. Biriken bu sorunları ancak AK Belediyecilik anlayışıyla çözeriz" dedi. Kadınların siyasette çok büyük emekleri olduğunu belirterek onlara teşekkür etti.