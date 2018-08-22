Demirspor’da Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

SPOR Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, ligin 3. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Aytaç Durak Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleşen idmanda, Denizlispor maçının ilk 11'inde görev alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptığı antrenmanda futbolcular 2 gruba ayrılarak çalışmaları sürdürdü. Antrenman 5'e 2 top kapma, pas çalışması ve çift kale maçla noktalandı. Adana ekibi, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

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