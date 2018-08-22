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Demirspor’da maçı hazırlıkları

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Demirspor’da Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

SPOR Toto 1. Lig takımlarından Demirspor, ligin 3. haftasında deplasmanda 'le oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleşen idmanda, Denizlispor maçının ilk 11'inde görev alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptığı antrenmanda futbolcular 2 gruba ayrılarak çalışmaları sürdürdü. Antrenman 5'e 2 top kapma, pas çalışması ve çift kale maçla noktalandı. Adana ekibi, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

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Demirspor’da Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
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