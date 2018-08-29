Çukurova’da elma bereketi

Adana'da 'beyaz altın' diye adlandırılan pamuk, devlet tarafından kilo başına verilen 80 kuruş teşvik sayesinde eski şaşalı günlerine geri döndü. Çiftçi, uzun zamandır mısır, buğday ve soya ektiği tarlalarına son 2 yıldır pamuk ekmeyi tercih ediyor. Çiftçi İlker Evlice, "Yerel halk arasında pamuk kozasına 'elma' denir. Biz çiftçiler aramızda konuşurken pamuk hasadının bereketli geçtiğini, 'Fideler hep elma dolu' diyerek dile getiririz. Bu yıl ürünümüze dolu vurmasına rağmen çok bereketli bir yıl geçti. Devlet verdiği teşvikle çiftçiyi tekrar pamuğa yönlendirdi" dedi.

"YAĞMURDAN KORUNMALI"

Devlet tarafından tohum ve alınan tonaja göre verilen desteklerin arttırılması sayesinde kendisi gibi çoğu çiftçinin tekrar pamuk ekimine başladığını söyleyen genç üretici İlker Evlice beyaz altınının meşakkatli serüvenini anlattı. Evlice, "Pamuk Mart'ın başından Mayıs sonuna kadar ekilir. Çiftçi, pamuğu ne kadar erken ekerse hasadını kış ayından önce yapma imkanı bulur. Bu sayede ürününün yağmur yemesini engellenmiş olur. Yağan yağmur, pamuk içindeki çiğiti ıslatır. Islanan çiğit pamuğa sarı renk bırakır buda ürünün kalitesini ve fiyatını düşürür" diye konuştu. Toprağın geçirgenliğine göre ekilen pamuk tarlası periyodik aralarla sulandığını söyleyen Evlice, "Fideler bir karış boya geldiği zaman ürün nefes alması için pamuk dibindeki otlar temizlenir. Zararlı böceklere karşı pamuk tarlaları haftada bir ilaçlanır. Beyaz altın ilk başta sarımtırak bir çiçek açar, çiçek daha sonra kırmızı renge döner ve en son çiçek solar. Elma dediğimiz pamuğun kozası meydana çıkar. Elmayı, beyazsinek, yeşil ve pembe kurtlar gibi zararlılardan korumak için 7 günde bir ilaçlama yaparız. Pamuk satılan fabrikada tekstile çevirecek bir şekilde temizlenir" diye sözlerini tamamladı.

"EKİLEN PAMUK 400 BİN DÖNÜM"

Dünyada en çok pamuk üreten ilk 7 ülkenin Çin, Hindistan, ABD, Pakistan, Brezilya, Özbekistan ve Türkiye olduğunu söyleyen Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, "Avustralya ve İsrail'den sonra en yüksek verim değerlerine sahip üçüncü ülke olan Türkiye, ekim alanı açısından sekizinci, tüketimde dördüncü ve dışalımda ikinci sıradadır. Ayrıca GDO'suz pamuk üretimi yapan ülkeler değerlendirildiğinde Türkiye, bu alanda en verimli pamuk üretimi gerçekleştiren ülkedir. Geçtiğimiz yıl Adana geneli 310 bin dönüm alana ekilen pamuk, verilen teşviklerle 400 bin bönümü geçti" dedi.