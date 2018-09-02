Parmak gıdalar bebeklere öz güven verir

BEBEĞİN elinde tutup ağzına götürebileceği gıdaların parmak gıdalar olarak adlandırıldığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, bu gıdaların bebeğin kendi kendine beslenmeyi öğrenmesi ve gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi. Parmak gıdalara alışma dönemin zorlu ve kirli geçtiğini belirten Arslansoyu, "Bebekler 8-9 aylık iken parmak gıdalarla beslenebilir. Parmak yiyecekler bebeklere keşfetme imkanı verir. Çünkü yediği gıdaya dokunur ve koklar. Bu nedenle birçok duyusunu kullanarak çok şey öğrenir. Ayrıca bebeğe inanılmaz zevk verir ve özgüvenini geliştirir" dedi.

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