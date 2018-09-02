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gıdalar bebeklere öz güven verir

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Parmak gıdalar bebeklere öz güven verir

BEBEĞİN elinde tutup ağzına götürebileceği gıdaların gıdalar olarak adlandırıldığını söyleyen Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, bu gıdaların bebeğin kendi kendine beslenmeyi öğrenmesi ve gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi. Parmak gıdalara alışma dönemin zorlu ve kirli geçtiğini belirten Arslansoyu, "Bebekler 8-9 aylık iken parmak gıdalarla beslenebilir. Parmak yiyecekler bebeklere keşfetme imkanı verir. Çünkü yediği gıdaya dokunur ve koklar. Bu nedenle birçok duyusunu kullanarak çok şey öğrenir. Ayrıca bebeğe inanılmaz zevk verir ve özgüvenini geliştirir" dedi.

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Parmak gıdalar bebeklere öz güven verir
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