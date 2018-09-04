Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Denize sıfır müzik keyfi

Denize sıfır müzik keyfi

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Denize sıfır müzik keyfi

Devlet Opera ve Balesi () sanatçıları, Mezitli ilçesinin sahil bandında verdikleri konserle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Mezitli Belediyesi'nce Viranşehir Sahili'nde düzenlenen konseri çok sayıda vatandaş izledi. Şef Anıl Aydın tarafından yönetilen ve Türk halk müziği notalarının klasik müzik notaları ile buluştuğu konserde, küçük bir dinleti sunan minik keman sanatçısı Ecmel Neva Bildik de Mazas'ın 26 Caprice eserini çaldı. Hem MDOB sanatçılarının hem de Bildik'in performansı, müzikseverlerden tam not aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Denize sıfır müzik keyfi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN