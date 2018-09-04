Denize sıfır müzik keyfi

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları, Mezitli ilçesinin sahil bandında verdikleri konserle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Mezitli Belediyesi'nce Viranşehir Sahili'nde düzenlenen konseri çok sayıda vatandaş izledi. Şef Anıl Aydın tarafından yönetilen ve Türk halk müziği notalarının klasik müzik notaları ile buluştuğu konserde, küçük bir dinleti sunan minik keman sanatçısı Ecmel Neva Bildik de Mazas'ın 26 Caprice eserini çaldı. Hem MDOB sanatçılarının hem de Bildik'in performansı, müzikseverlerden tam not aldı.

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