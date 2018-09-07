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Gaziantep’e yapılıyor

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
Gaziantep’e Kültür Kapısı yapılıyor
GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, kenti amacıyla " Projesi"ni hayata geçirdi. Kente gelen yerli ve yabancı misafirler, bundan böyle 'Kültür Kapısı'ndan geçerek kentin tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olacak. Farklı projelerle kentin turizm gelirlerini arttırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kültür Kapısı Projesi kapsamında dünyanın ve 'nin dört bir yanından kente gelen misafirlere, önce 'Kültür Kapısı'yla "Hoş Geldin" diyecek. Gaziantep Havalimanı girişinde Geç Hitit Medeniyeti'ne özgü mimarisiyle Oğuzeli Kültür Kapısı'na dönük inşaat çalışmalarını tamamladı. 9 bin metrekarelik alana kurulan Kültür Kapısı'nda, Gaziantep tarihinin anlatıldığı sinevizyon odası, hediyelik eşyaların bulunduğu dükkân, Gaziantep baklavasının sunulduğu baklavacı, Antep fıstığının satıldığı kuruyemişçi, Antep mutfağına has yemeklerin servis edildiği restoran ve kafe yer alıyor.
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Gaziantep’e Kültür Kapısı yapılıyor
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