Gaziantep’e Kültür Kapısı yapılıyor

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, kenti amacıyla "Kültür Kapısı
Projesi"ni hayata geçirdi. Kente gelen yerli ve yabancı misafirler, bundan böyle 'Kültür Kapısı'ndan geçerek kentin tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olacak. Farklı projelerle kentin turizm gelirlerini arttırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kültür Kapısı Projesi kapsamında dünyanın ve Türkiye
'nin dört bir yanından kente gelen misafirlere, önce 'Kültür Kapısı'yla "Hoş Geldin" diyecek. Gaziantep Havalimanı girişinde Geç Hitit Medeniyeti'ne özgü mimarisiyle Oğuzeli Kültür Kapısı'na dönük inşaat çalışmalarını tamamladı. 9 bin metrekarelik alana kurulan Kültür Kapısı'nda, Gaziantep tarihinin anlatıldığı sinevizyon odası, hediyelik eşyaların bulunduğu dükkân, Gaziantep baklavasının sunulduğu baklavacı, Antep fıstığının satıldığı kuruyemişçi, Antep mutfağına has yemeklerin servis edildiği restoran ve kafe yer alıyor.