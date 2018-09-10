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den Erkoç’a ziyaret

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018
Milli yüzücüden Erkoç’a ziyaret
BEDENSEL engelliler yüzme milli takımında forma giyen , Büyükşehir Belediye Başkanı 'u ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Sevilay Öztürk, babası, kardeşi ve Antrenörleri Osman Çullu ile Ali Uzun katıldı. 2016 yılında Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 1. olan Sevilay Öztürk 2018 Avrupa Parayüzme Şampiyonası'nda S5 kategorisinde 50 metre Kelebek stilde bayanlar 2.'si olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erkoç, Milli yüzücü Sevilay Öztürk'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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Milli yüzücüden Erkoç’a ziyaret
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