Milli yüzücüden Erkoç’a ziyaret

BEDENSEL engelliler yüzme milli takımında forma giyen Sevilay Öztürk
, Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç
'u ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Milli yüzücü
Sevilay Öztürk, babası, kardeşi ve Antrenörleri Osman Çullu ile Ali Uzun katıldı. 2016 yılında Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 1. olan Sevilay Öztürk 2018 Avrupa Parayüzme Şampiyonası'nda S5 kategorisinde 50 metre Kelebek stilde bayanlar 2.'si olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erkoç, Milli yüzücü Sevilay Öztürk'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.