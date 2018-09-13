Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet

Adana
'da birlikte yaşadığı Gamze İlhan'ı 18 bıçak darbesiyle öldüren Soner Uçku(49) "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edildi. Olay gecesi Gamze'nin kendisini kıskanmasından dolayı tartışma çıktığını söyleyen ve pişmanlığını dile getiren sanık hakkında iyi hal indirimi yapılmadı. Soner Uçku, erkek yeğeni E.U.'yu bıçaklamaktan da 9 ay hapis cezası aldı. BİRLİKTE YAŞIYORLARDI
Olay, 23 Aralık'ta Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir erkek çocuğu olan Gamze İlhan (28), 4-5 yıl önce eşinden boşandı. İlhan 1 yıl sonra Soner Uçku ile evlendi. Çift, Uçku'nun borçları nedeniyle tedbir amacıyla geçtiğimiz yıl boşanmalarına rağmen, aynı evde birlikte yaşamaya devam etti. İlhan, sosyal tesislerde ev kiralayıp, burada diğer kadınlara fuhuş yaptırmaya başladı. Olay gecesi Soner Uçku'nun erkek yeğeni E.ve Gamze'nin genelevden arkadaşı G. adlı kadın birlikte alkol aldı. Yatak odasına giden çift tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmanın sonunda Soner Uçku, talihsiz kadını 18 yerinden bıçaklayarak kayıplara karıştı. Şüpheli Antalya
'da yakalandı ve tutuklandı. MÜEBBET HAPİS
Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kendini savunan sanık" Evde yeğenim E. Gamze'nin arkadaşı G.'de vardı. Alkol aldık. G. bana teşbih hediye etti. Gamze, neden aldığımı söyleyip, telefonumu duvara vurdu. Kavga ettik. Mutfaktan aldığı bıçağı elinden aldım. Sarhoştum ondan sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım. "dedi. Mahkeme, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.