Erdemli’de Bağcılık Tanrısı heykeli bulundu

MERSİN'İN
Erdemli ilçesine bağlı Kumkuyu Mahallesi Akkale Antik Liman Yerleşimi'nde 2. Etap kazı çalışmaları sona erdi. Kazı esnasında Antik Yunan mitolojisinde şarap ve bağcılık, tanrısı olarak bilinen Dionysos'un heykelinin baş kısmı bulundu. Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu "Bu heykelin bu antik kentte bulunması da bizler açısından önemlidir" diye belirtti. İKİ ETAP ŞEKLİNDE
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve desteği ile Mersin
Müzesi ve Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu'nun başkanlığında başlatılan kazı iki etap halinde gerçekleştirildi. 2018 kazılarına Mersin Valiliği ve Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası da destek sağladı. KALİTELİ İŞÇİLİK
Akkale ören yerinde sürdürülen arkeolojik kazılarda bir Dionysos heykeli başının bulunduğunu dile getiren kazı başkanı Aydınoğlu, ''Oldukça sağlam ele geçen heykel başının Genç Dionysos olarak adlandırılan heykele ait olduğu bilinmektedir. Heykelin saçları asma yaprakları ve üzüm salkımlarından yapılmıştır. Sahip olduğu kaliteli işçilik ile heykelin MS 2 yüzyıl ortasına (yaklaşık MS 160 yılları) tarihlendiği düşünülmektedir.