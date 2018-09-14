Yakın Doğu İlkokulu’nda eğitim öğretim heyecanı

YAKIN Doğu İlkokulu
öğrencileri 2018- 2019 eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadı. Yakın Doğu İlkokulu'nda ilk zilin çalınmasıyla birlikte toplanan öğrenciler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Okulun ilk gününde öğrencilere hitap eden Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Hasan Yükselen "Yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın coşku ve heyecanı içinde hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Okulunuza, evinize tekrardan hoş geldiniz" dedi. Okula ilk kez başlayan öğrenciler ve velilerin heyecanı gözlerinden okundu.