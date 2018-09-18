Kızkalesi’nde film festivali

Erdemli Belediyesi ile Mersin
Sinema Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 1. Kızkalesi Film Festivali'nde dereceye giren filmlere ödülleri verildi. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Kızkalesi Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen ödül töreninde, film festivalinin, birçok tarihi ve kültürel değere sahip olan ilçenin tanıtılması açısından önemli olduğunu söyledi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da festivale 306 filmin başvuru yaptığını, 30 filmin yarışmaya hak kazandığını belirtti. Festival kapsamında yarışmaya hak kazananların dışında 55 filmin de sinemaseverlerle buluştuğunu bildiren Tollu, "Filmler deneysel, belgesel ve kurmaca dallarında yarıştı. İlçemizin kültür ve sanat kenti olması adına belediye olarak çok ciddi gayretler içindeyiz" dedi. Dereceye giren filmler ve yönetmenleri şöyle: - KURMACA DALI
1. Sirayet / Nuri Cihan Özdoğan
2. Bir İş Görüşmesi Hikayesi / Alkım Özmen
3. Hikayeci / Anıl Güldoğan - BELGESEL DALI
1. Kurbağa Avcıları / Batuhan Kurt
2. Bir Göç Hikayesi / Şenol Çöm
3. Saksak: Bir Tütün Belgeseli / Turan Kubilay - DENEYSEL DALI
1. Rüyamda Ölü Gördüm / Ece Kınacı
2. Kırmızı Başlıklı Kız / Melisa Üneri
3. Tablo / Mert İnan
Ödüller, Kaymakam Kula, Belediye Başkanı Tollu, Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan tarafından takdim edildi.
Ayrıca festivalde jüri özel ödülü Ah Bir Ataş Ver adlı filmle Gökhan Kaya ve Timşel adlı eseriyle Serkan Uzunyol'a layık görülürken, özel emek ödülü de Mersin'in ilk sinema temsilcilerinden Rüştü Aydın'a verildi.