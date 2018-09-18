Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kızkalesi’nde film festivali

Kızkalesi’nde film festivali

Erdemli Belediyesi ve Sinema Derneği iş birliğiyle bu yıl birincisi düzenlenen festivalde dereceye giren filmlere ödülleri verildi

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
Kızkalesi’nde film festivali
Erdemli Belediyesi ile Sinema Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 1. Kızkalesi Film Festivali'nde dereceye giren filmlere ödülleri verildi. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Kızkalesi Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen ödül töreninde, film festivalinin, birçok tarihi ve kültürel değere sahip olan ilçenin tanıtılması açısından önemli olduğunu söyledi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da festivale 306 filmin başvuru yaptığını, 30 filmin yarışmaya hak kazandığını belirtti. Festival kapsamında yarışmaya hak kazananların dışında 55 filmin de sinemaseverlerle buluştuğunu bildiren Tollu, "Filmler deneysel, belgesel ve kurmaca dallarında yarıştı. İlçemizin kültür ve sanat kenti olması adına belediye olarak çok ciddi gayretler içindeyiz" dedi.

Dereceye giren filmler ve yönetmenleri şöyle:

- KURMACA DALI
1. Sirayet / Nuri Cihan Özdoğan
2. Bir İş Görüşmesi Hikayesi / Alkım Özmen
3. Hikayeci / Anıl Güldoğan

- BELGESEL DALI
1. Kurbağa Avcıları / Batuhan Kurt
2. Bir Göç Hikayesi / Şenol Çöm
3. Saksak: Bir Tütün Belgeseli / Turan Kubilay

- DENEYSEL DALI
1. Rüyamda Ölü Gördüm / Ece Kınacı
2. Kırmızı Başlıklı Kız / Melisa Üneri
3. Tablo / Mert İnan

Ödüller, Kaymakam Kula, Belediye Başkanı Tollu, Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan tarafından takdim edildi.

Ayrıca festivalde jüri özel ödülü Ah Bir Ataş Ver adlı filmle Gökhan Kaya ve Timşel adlı eseriyle Serkan Uzunyol'a layık görülürken, özel emek ödülü de Mersin'in ilk sinema temsilcilerinden Rüştü Aydın'a verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızkalesi’nde film festivali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN