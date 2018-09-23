Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

TÜRKIYE Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Baş, Federasyon Başkanı Birol Aydın ile birlikte, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın yol haritasının çizdiği toplantıya katıldı. Federasyon başkanları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın başkanlığında Ankara'da bir araya gelerek, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın yol haritasını çizdi.

FEDERASYON başkanlarıyla Tokyo 2020 süresinde yakın işbirliği içerisinde olacaklarını belirten Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde (TOHM) hummalı ve titiz bir çalışmanın yürütüldüğünü kaydederek, "Amatör branşlardaki sporcuların gelişiminde TOHM ve sporcu eğitim merkezlerinin önemi bizler için çok büyük" dedi. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği öneme de değinen Bakan Yardımcısı Yerlikaya, bu ilgi ve desteğin Türk sporunun gelişimi adına büyük bir şans ve fırsat olduğu kaydetti.