Velilerin kapı isyanı

ADANA'DA bir ilkokulun kapısının değiştirilip araç trafiğinin yoğun olduğu sokağa açılması velilerin tepkisine neden oldu. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde bulunan Semiha Yücel Okulu'nda bir ortaokul bir de ilkokul binası bulunurken okulun kapısı mahalle arasına açılıyordu. Ancak okulun ortaokul binası yıkılınca okul yönetimi yeni kapının ana yol tarafında olacağını bildirdi.

"ÇOCUKLARIMIZ ÖLECEK"

Bu duruma veliler çocuklarının can güvenliklerinin olmayacağını belirterek karşı çıktı. Ancak velilerin bütün ısrarına rağmen mahalle arasında kapı açılacak yer olmasına rağmen yönetim sürekli Mersin'de naylon fatura operasyonu Paravan şirketler üzerinden naylon fatura düzenleyip piyasaya sürdüğü ve POS tefeciliği yaptığı iddia edilen 24 kişi gözaltına alındı

31 KREDİ KARTI

Maliye denetmenleriyle birlikte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda, çoğu tabela şirketi olan çok sayıda firmaya ait 268 kaşe, 10 pos cihazı, farklı firmalara ait toplam 21 bin 700 fatura, 10 cirolanmış çek yaprağı, farklı şahıslara ait toplam 31 kredi kartı, 27 bin lira, 9 bilgisayar, 48 vekaletname ve belgeler ele geçirildi. Operasyonda, iş yeri yetkilileri ve çalışanların da arasında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu sürüyor. Ev sahibini öldüren katil zanlısı tutuklandı Gürültü nedeniyle ev sahibini öldüren ve 2 kişiyi de yaralayan katil zanlısı Hasan Saray, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı İzollu (30) ve kızları Gülüşah İzollu (7) çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanım İzollu, hayatını kaybetti. Bülent İzollu ile kızının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olaydan sonra katil zanlısı Hasan Saray, Mersin'in Toroslar ilçesinde otoban gişelerinde polis tarafından suç aleti pompalı tüfekle yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Hasan Saray, tutuklandı. araçların geçtiği ana cadde tarafından kapı açtırdı. Veliler okul önünde yeni açılan kapı önünde "Çocuklarımız araçların altında kalıp ölebilir. Bu durumun düzelmesi için bir canı mı feda edeceğiz?" diyerek tepkilerini dile getirdi.