Uluslararası su sporları festivali Bölgenin önemli tarihi mekanlarından olan Rumkale, 2. kez düzenlenecek olan Uluslararası Su Sporları Festivali’ne ev sahipliği yapacak

RUMKALE 2. Uluslararası Su Sporları Festivali 6 Ekim'de başlayacak. İlki geçen yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören festivalde bu yıl, daha önce Zeugma'nın sularında dalış yapan Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bu kez yarışmacılarla birlikte yüzecek. Türkiye'nin en yaşlı kadın yüzücü Fatma Nazan Göğen ile en yaşlı erkek yüzücü Levent Aksüt de festivalin şeref konuğu olacak.



800 SPORCU

6 Ekim 2018 Cumartesi günü başlayacak Rumkale Su Sporları Festivali'nde, açık su yüzme yarışmaları, dragon bot yarışlarıyla, su kayağı, jet ski, flyboard ve wakeboard gösterileri olacak. Sarılar Köyü-Rumkale arasındaki açık su yüzme yarışmalarıyla başlayacak festivalde yüzücüler, 5 kilometre kulaç atacak, Rumkale- Merzimen Çayı üzerindeki Dragon Bot Şampiyonasıyla devam edecek yarışmalara 800 sporcu başvurdu. SU sporları festivalini izlemek isteyen vatandaşlar için cumartesi günü sabah erken saatlerde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve



FESTİVALE DAVET

Doğa ve inanç turizmin tüm güzelliğini yansıtan Rumkale'yi saklı bir cennet olarak değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geçen yıl ilki düzenlenen Rumkale Su Sporları Festivali'nde, Milli Dalgıç Şahika Ercümen'in 40 metre derinliğe dalışıyla Gaziantep'in doğa harikası Rumkale'nin adını tüm Dünya'ya duyurduklarını söyledi. Başkan Şahin, Rumkale'deki su sporları festivalini izlemek için tüm Gazianteplileri festivale davet etti. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU 2. Uluslararası Su Sporları Festivali 6 Ekim'de başlayacak. İlki geçen yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören festivalde bu yıl, daha önce Zeugma'nın sularında dalış yapan Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bu kez yarışmacılarla birlikte yüzecek. Türkiye'nin en yaşlı kadın yüzücü Fatma Nazan Göğen ile en yaşlı erkek yüzücü Levent Aksüt de festivalin şeref konuğu olacak.Ekim 2018 Cumartesi günü başlayacak Rumkale Su Sporları Festivali'nde, açık su yüzme yarışmaları, dragon bot yarışlarıyla, su kayağı, jet ski, flyboard ve wakeboard gösterileri olacak. Sarılar Köyü-Rumkale arasındaki açık su yüzme yarışmalarıyla başlayacak festivalde yüzücüler, 5 kilometre kulaç atacak, Rumkale- Merzimen Çayı üzerindeki Dragon Bot Şampiyonasıyla devam edecek yarışmalara 800 sporcu başvurdu.sporları festivalini izlemek isteyen vatandaşlar için cumartesi günü sabah erken saatlerde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Gaziantep Üniversitesi'nin önünden ücretsiz servisler kaldırılacak. Festivale katılan sporcular için 5 Ekim 2018 Cuma günü Erikçe Macera Parkı'nda makarna partisi düzenlenecek. Festival alanına gelen seyircilere şapka, tişört dağıtılacak, su ve yemek ikram edilecek, yol güzergahına seyirciler için çadır alanları oluşturulacak.Doğa ve inanç turizmin tüm güzelliğini yansıtan Rumkale'yi saklı bir cennet olarak değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geçen yıl ilki düzenlenen Rumkale Su Sporları Festivali'nde, Milli Dalgıç Şahika Ercümen'in 40 metre derinliğe dalışıyla Gaziantep'in doğa harikası Rumkale'nin adını tüm Dünya'ya duyurduklarını söyledi. Başkan Şahin, Rumkale'deki su sporları festivalini izlemek için tüm Gazianteplileri festivale davet etti.