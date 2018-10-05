Vali, kahramanların babaocağını ziyaret etti

NİGDE
Valisi Yılmaz Şimşek, 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve Niğde
li Şehit Jandarma Er Ramazan Alkan'ın baba ocaklarını ziyaret etti. 15 Temmuz darbe gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli iken, komutanlığı yanında getirdiği bir grup asker ile ele geçirmeye çalışan Cuntacı General Semih Terziyi vurarak darbenin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in baba ocağını ziyaret eden Vali Şimşek şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile bir araya geldi. Vali Şimşek, şehidin babasına Türk Bayrağı tablosu hediye etti. Hüseyin Halisdemir' de bu anlamlı hediye için Vali Şimşek'e teşekkür etti. Şimşek, daha sonra 1998 yılında Sivas bölgesinde bölücü terör örgütü üyeleri tarafından şehit edilen Jandarma Er Ramazan Alkan'ın baba ocağını da ziyaret etti. Şehidin Annesi Lütfiye Alkan İle görüşen Vali Yılmaz Şimşek, sohbet ederek bir taleplerinin olup olmadığını sordu. Şehidin annesine de Türk Bayrağı tablosu hediye eden Yılmaz Şimşek, çat kapı ziyaretleri gerçekleştirmeye devam ediyor.