Avukatı vuran firari hükümlü yakalandı

ADANA'DA kaçak akaryakıt sattığı iddiasıyla hakkında açılan davaya bakmak için Ankara'dan gelen avukatı iki bacağından vuran Hasan Gezen, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 3 yıldır firari olarak yaşayan Hasan Gezen'in Kurtlar Vadisi dizisinin posterinde başrol oyuncusu Polat Alemdar'ın fotoğrafının yerine fotomontajla kendi fotoğrafını koyduğu öğrenildi. Gezen, polis tarafından otomobilini park ederken yakalanarak cezaevine konuldu. Olay 6 Mart 2009'da Adana'nın Tufanbeyli İlçesi'nde meydana geldi. Avukat Tolga Köklü, akaryakıt istasyonunun sözleşmeye aykırı olarak kaçak yakıt ve LPG sattığı iddiasıyla şirketi adına suç duyurusunda bulundu. Davayı takip etmek için duruşma günü ilçeye giden avukat Köklü, işyeri sahibi Hasan Gezen (31) tarafından bacaklarından kurşunlandı. Dizlerinden yaralanan avukat hastanede tedavi altına alınırken Gezen, olaydan sonra kayıplara karıştı.

3 YIL FİRARİ YAŞADI

Bir süre sonra yakalanan ve 'yaralama' suçundan tutuksuz yargılanan Hasan Gezen, 3 yıl önce sonuçlanan davada 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gezen teslim olmak yerine firari etmeye karar verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak için harekete geçti. Polis, Hasan Gezen'in izine merkez Çukurova ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde rastladı.



POSTERE KENDİ RESMİNİ KOYDU

Polis, firari hükümlüyü 01 EGZ 01 plakalı otomobile bindiğini görünce takip etmeye başladı. Hasan Gezen, aracı Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerinde park ettiği sırada yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Gezen, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Öte yandan avukatı dizlerinden vuran Hasan Gezen'in Kurtlar Vadisi posterinde dizinin başrol oyuncusu Polat Alemdar'ın fotoğrafı yerine kendisinin fotoğrafını fotomontajla koyduğu öğrenildi.