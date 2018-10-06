Büyükşehir güreşçisi Arjantin’e uçtu

ARJANTİN'İN başkenti Buenos Aires'te 6-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gençlik Olimpiyatları'na Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Halil Gökdeniz milli takım formasıyla katılıyor. Olimpiyatlara 17 dalda 26'sı erkek 29'u kadın olmak üzere toplamda 55 sporcunun katılacağı belirtildi.

YATIRIM DEVAM EDECEK

Büyükşehir altyapısından yetişen Gökdeniz, 5 yıldır olarak forma giyiyor. Daha önce Avrupa 2.'si ve 3.'sü olan Halil Gökdeniz'in Balkan Şampiyonluğu da bulunuyor. Halil Gökdeniz serbest stilde 48 kiloda güreşeceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş'ı sporcu fabrikası haline getirdiklerini ve spor yatırım ve hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.

BAŞARIMIZ BÜYÜK

Başta güreş olmak üzere birçok dalda yetişen Kahramanmaraşlı sporcuların artık Avrupa ve Dünya genelinde düzenlenen müsabakalarda madalyalar kazanarak ayyıldızlı al bayrağımızı dalgalandırdıklarını ifade eden Başkan Erkoç, Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı güreşçilerinin Güreş Milli Takımında yer almaya devam ettiklerini ifade etti.