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Film Festivali’nde ’ni temsil etti

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Film Festivali’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etti
YAKIN Doğu Üniversitesi, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında sekiz ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen ve 'ni temsil ettiği 3. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin Galası Gecesi'ne katıldı. "" adlı belgesel filmin gösterildiği , Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukanı yanı sıra projeye destek veren üniversite temsilcileri, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, ve belgeselde yer alan 8 Türk Ana'yı canlandıran anneler ve sanatseverler katıldı. Üçüncü Türk Dünyası Belgesel Film Festivali çerçevesinde projelendirilen Türk Ana belgeseli, sekiz farklı Türk Cumhuriyetinde yapılan Türk ana temalı çekimlerin birleştirilmesi ile oluşturuldu. Sekiz farklı ülkenin kendi bakış açısı ile kadınını ve annesini anlatan belgeselin Kıbrıs bölümünün danışmanlığını Doç. Dr. Fevzi Kasap'ın üstlendi. Projenin yönetmenliğini ve yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi ve Doktora öğrencisi Zeyde Yalıner Örek ve Ömer Evre yaptı. Belgeselde yer alan Kıbrıs'taki çekimler ise ve Cihangir köyünde gerçekleştirdi.
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Film Festivali’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etti
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