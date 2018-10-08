Sevgiyi aşıladılar

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere çok özel bir gezi düzenledi. Belediye bünyesinde hizmet veren Kapıçam Hayvan Barınağı'nda gerçekleştirilen programa il genelindeki çeşitli okullardan öğrenciler otobüslerle barınağa götürüldü. Barınakta bulunan kedi ve köpeklerle zaman geçiren miniklere hayvan sevgisi aşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç
, "Burası korunmaya muhtaç sokak hayvanlarının barındırıldığı, tedavi edildiği konaklama alanı. Onların doğal yaşamına döndürülene kadar bekletildiği pansiyon diyebileceğimiz bir yer. Çünkü onlar da canlı, onların da duyguları, hisleri var. Dünyaya birlikte paylaştığımız hayvanlarımıza zarar gelmemesi için çapa gösteriyoruz" dedi. ÇOCUKLARA ÇOK ÖZEL ARMAĞAN
"Elbistan bölgemize de bir barınak yapıyoruz ve şu anda ekibimizi çok güçlendirdik" diye konuşan Başkan Erkoç, "Yeni veterinerler, yeni çalışanlar aldık. Özellikle sokaklarda başıboş gezen hayvanların ıslahı için, onların tedavilerinin yapılması ve yeniden doğal hayata kazandırılması için çalışmalarımız sivil toplum kuruluşlarımızla beraber devam edecek" dedi. Programın ardından miniklerle birlikte hayvanları sevdi ve çocuklara ağaçlara asılmak üzere kuş yuvaları verildi.