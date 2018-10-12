“Ümmiye teyze” ve ekibi Almanya yolunda

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kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile kadınların sesini dünyana duyuran, 61 yaşındaki Ümmiye Koçak ile ekibi sahneledikleri "Baba ben geldim" ve "Başardık" adlı oyunlarla 16 Kasım-8 Aralık tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Stuttgart Avrupa Tiyatrolar Festivali'nde yer alacak. Tiyatronun kurucusu Ümmiye Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylü kadınlardan oluşan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile birçok başarıya imza attıklarını söyledi. Ekibiyle birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok organizasyona katılma fırsatı yakaladıklarını anlatan Koçak, Stuttgart Avrupa Tiyatrolar Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecekleri için mutlu olduğunu ifade etti.