Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > “Ümmiye teyze” ve ekibi Almanya yolunda

“Ümmiye teyze” ve ekibi Almanya yolunda

Giriş Tarihi: 12.10.2018
“Ümmiye teyze” ve ekibi Almanya yolunda
MERSİN'DE kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile kadınların sesini dünyana duyuran, 61 yaşındaki Ümmiye Koçak ile ekibi sahneledikleri "Baba ben geldim" ve "Başardık" adlı oyunlarla 16 Kasım-8 Aralık tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Stuttgart Avrupa Tiyatrolar Festivali'nde yer alacak. Tiyatronun kurucusu Ümmiye Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylü kadınlardan oluşan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile birçok başarıya imza attıklarını söyledi. Ekibiyle birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok organizasyona katılma fırsatı yakaladıklarını anlatan Koçak, Stuttgart Avrupa Tiyatrolar Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecekleri için mutlu olduğunu ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“Ümmiye teyze” ve ekibi Almanya yolunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN