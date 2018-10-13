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Hukukçu Hekimler Derneği kuruldu. Hem tıp hem de hukuk eğitimi alan dernek üyeleri doktorların mesleki faaliyetleri sırasında karşılaşacakları hukuki sorunlarda yardımc�� olmayı amaçlıyor. Hukukçu Hekimler Derneği'nin, hukuk fakültesi lisans eğitimi almış tıp doktorları tarafından kurulduğunu söyleyen Dernek Başkanı Cengiz Bayram, derneğin bu özelliği ile hekimi anlayan, sahip olduğu tıbbi ve hukuki birikimini önce hekimlerin ardından da ülkemizin hizmetine sunacak bir sivil toplum kuruluşu olacağına dikkat çekti. Sağlık sisteminin olmazsa olmazı olan hekimlerin günah keçisi olarak herkes tarafından yıpratılıp şiddet gördüğünü söyleyen Bayram, "Hem hekimler hem de hekimlik mesleği günden güne itibar kaybetmekte, bilinçli aileler artık çocuklarını hekim yapmak istememekte; yaşanan hukuki ve sosyal sorunlar nedeniyle riskli ama önemli uzmanlık dallarına ilgi azalmaktadır. Diğer taraftan hekimler ile hukuk mesleğini icra eden profesyoneller arasında arzu edilen anlayış seviyesine ulaşılamamış olması da hekimlik mesleğinin bir başka handikabıdır. Derneğimizin varlığının temel felsefesi, bütün bu olumsuzlukların hekimlere ve hekimlik mesleğine verdiği zararı yok etmektir" dedi. Sağlık alanında son yıllarda sıkça yaşanan hukuksal sıkıntıları dernek olarak yakından takip ederek davaların çözülmesini sağlamak istediklerini belirten Bayram; "Meslektaşlarımızın görev sırasında başlarına gelebilecek sıkıntıları daha hızlı çözmek, hasta-hekim haklarını savunmak amaçlı böyle bir oluşumun içerisinde bulunduk. Hakaretlerle, tehditlerle ulu orta yerlerde yazılar yazan ve sağlıkçı düşmanlığı yapanlar artık karşılarında Hukukçu Hekimler Derneği'ni bulacak" diye konuştu. Başkanlığını Dr. Avukat Cengiz Bayram'ın yaptığı derneğin yönetim kurulunda ise şu isimler yer alıyor: Dr. Stajyer Avukat Hüseyin Cem Barlıoğlu, Dr. Avukat Nurhan Demirhan, Dr. Avukat Aynur, Avukat Dr. Ömer Akel.