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’ndan ekonomiye

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018
GAZİANTEP Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına verdiklerini söyledi. Ünverdi, "Devlet-Millet el ele vererek inşallah enflasyonla mücadelede mesafe kat edeceğimize yürekten inanıyoruz" dedi. Enflasyondaki artışın toplumun tüm kesimlerini etkilediğini dile getiren Adnan Ünverdi, "Devletimiz, son dönemde yaşanan gelişmeler karşısında önemli tedbirler alıyor. Enflasyonla mücadele kararı da Hazine ve almış olduğu ve piyasaları rahatlatmaya yönelik önemli bir adımdır. Kamu ve özel sektör el ele verirsek yüksek enflasyona karşı başarılı olur ve önümüzdeki süreçte enflasyonun, dolayısıyla döviz kurunun makul seviyelere düştüğünü görebiliriz" diye konuştu. Kamunun yanı sıra, bankalar, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının da Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na tam destek verdiğine dikkat çeken Ünverdi, " olarak bizlerde ülkemizin geleceği, ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve istikrarlı bir Türkiye için atılan tüm adımları destekliyoruz. Enflasyonla mücadele konusunda üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle bu yönde yapılan çalışmaların ve uygulamaların yanında olduğumuzu bildiriyoruz" dedi.
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Gaziantep Sanayi Odası’ndan ekonomiye tam destek
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