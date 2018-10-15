Gaziantep Sanayi Odası’ndan ekonomiye tam destek

GAZİANTEP
Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına tam destek
verdiklerini söyledi. Ünverdi, "Devlet-Millet el ele vererek inşallah enflasyonla mücadelede mesafe kat edeceğimize yürekten inanıyoruz" dedi. Enflasyondaki artışın toplumun tüm kesimlerini etkilediğini dile getiren Adnan Ünverdi, "Devletimiz, son dönemde yaşanan gelişmeler karşısında önemli tedbirler alıyor. Enflasyonla mücadele kararı da Hazine ve Maliye Bakanlığımızın
almış olduğu ve piyasaları rahatlatmaya yönelik önemli bir adımdır. Kamu ve özel sektör el ele verirsek yüksek enflasyona karşı başarılı olur ve önümüzdeki süreçte enflasyonun, dolayısıyla döviz kurunun makul seviyelere düştüğünü görebiliriz" diye konuştu. Kamunun yanı sıra, bankalar, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının da Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na tam destek verdiğine dikkat çeken Ünverdi, "Gaziantep Sanayi Odası
olarak bizlerde ülkemizin geleceği, ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve istikrarlı bir Türkiye için atılan tüm adımları destekliyoruz. Enflasyonla mücadele konusunda üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle bu yönde yapılan çalışmaların ve uygulamaların yanında olduğumuzu bildiriyoruz" dedi.