İstimlaktan sonra metroyu bakanlık devralmalı

ADANA
metrosunun bir yılan hikayesine döndüğünü savunan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer Kara, kentin sırtındaki metro kamburundan kurtulması için Ankara'da bekleyen ikinci etap projenin hayata geçmesi gerektiğini söyledi. Bunun için de istimlak sürecinin başlatılması gerektiğini anlatan Kara, "Proje var ama belediyede istimlak yapacak para yok. İstimlak yapıldıktan sonra metroyu bakanlık devralırsa, Adana
bu dertten kurtulur" dedi. Metronun kökünün bozuk olduğunu öne süren Kara, "Bugün metronun borcu varsa, uygulamanın yanlış olması ve ihalenin sorumsuzca yapılmasından kaynaklıdır. Bu metronun hem yapımı, hem ödediğimiz para hem de çektiğimiz dert, Aytaç Durak'a aittir. Aytaç Durak'ın beceriksizliği vardır. Kim ne derse desin bunun günahı Aytaç Durak'ındır" diye konuştu. Gelişmiş ülkelerde metroların adeta örümcek ağı gibi olduğunu vurgulayan Kara, "Adana metrosunda ise tek bir hat üzerinden gidiş-geliş yapılıyor. Metroyu böyle tek bir güzergah üzerinde sefer yaparsanız kazanamazsınız. Metro ring olmadan kurtulmaz. Bundan dolayı Adana metrosunun 2 ve 3'üncü etaplarının hayata geçirilmesi lazım" şeklinde konuştu. İkinci etap için gerekli olan istimlağın yapılmasının ardından metronun Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmesiyle Adana'nın bu kamburdan kurtulacağını ifade eden Kara, "Metroyu Çukurova Üniversitesi ve Yeni Adana Stadyumu'na kadar götürmüş olsak, çok işe yarar. Bir metro, ring yapmadığı sürece çok randımanlı çalışmaz" dedi.