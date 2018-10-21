Groseri Park Mağazası açıldı

BUGÜN NELER OLDU

GroseriPark Mağazası, Güzelyalı Mahallesi Nejat Uygur Bulvarı Karıncalar Gelin Duvağı Apartmanı'nda hizmete açıldı. Açılışa Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Levent Uğurses, Ersin Özdemir, Mehmet Ali Önür, Kazım Önür ve Dide Özdemir Tuncer'in dışında 26 yıldan beri Groseri'ye hizmet veren Rasim Topal katıldı. Ayrıca Groseri Çocuk Kulübü kartı ile en çok alışveriş yapan müşteriler eşliğinde mağazanın açılış kurdelesi kesildi. Park Mağazası 460 metrekare alanda 4 kasa ve 41 güler yüzlü personelle hizmet verecek. Groseri bu mağaza ile birlikte sayısını 26'ya çıkardı. Açılışa özel bugün 2 bin üründe dev indirimler yapılıyor. Ayrıca balon dağıtım ve çeşitli tat panelleri de gelen müşteriler için hazırlandı.