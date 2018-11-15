Serkan İslamoğlu derece ile döndü

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şampiyonluğunun ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen WABBA Mr Universe 2018 D��nya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda podyuma çıkan Serkan İslamoğlu dördüncülükle döndü. Elde ettiği büyük başarı ile adını dünyaya duyuran İslamoğlu, "Adana'ya derece ile döndüğüm için mutlu ve gururluyum" dedi. Bu yolda kendisine destek olan Şerif Bilici ve Adil Ertok'a teşekkür eden şampiyon sporcu, "Dünya şampiyonasına çok sıkı hazırlandım ve başarı ile döndüm. Vücut geliştirme branşı maalesef hak ettiği değeri bulamıyor. Çukurova'da o kadar şampiyon adayı sporcular olmasına rağmen her zaman yalnız kalıyoruz" dedi.