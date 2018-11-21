Beşinci Millet Bahçesi

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lk yaptığı 15 Temmuz Millet Bahçesi ile Türkiye'ye örnek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha sonra "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, "Menzelet Millet Bahçesi" ve "Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi" ardından şimdi de "Senem Ayşe Millet Bahçesi" için kolları sıvadı Malik Ejder Mahallesi'nde toplamda 130 dönüm alan üzerine yapımına başlanan Senem Ayşe Millet Bahçesi'ne ağaçlar dikilmeye başladı.Yeni Millet Bahçesi'nin yapımına başlandığını kaydeden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Şu anda yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Şehirdeki yaşam kalitesini yükseltmek için en önde yeşil alanları çoğaltmak gerek. İnsanlarımızın daha rahat nefes alması için yoğun bir şekilde büyük millet bahçeleri yapıyoruz. Dünya'da örnek gösterilecek kışlık ve yazlık alanlar oluşturmaktayız" dedi.Amaçlarının Aliye İzzet Begoviç, Senem Ayşe ile 15 Temmuz Millet Bahçesini birleştirmek olduğunu kaydeden Başkan Erkoç, "Bunların üçü birleştiğinde bin dönüm alan oluşuyor. Dünyada şehir merkezlerinde ki önemli millet bahçelerinden birisi haline gelmiş olacak. Kahramanmaraş'a yeni manada bir akciğer eklemiş olacağız. Önemli derece de şehir merkezinde ki yeşil alanları arttırdık. Artırmaya da devam ediyoruz" şeklinde konuştu.