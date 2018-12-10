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OsmaniyeKorkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Genç Gönüllüler Kulübü üyelerinden oluşan mehter takımı, Osmaniye'deki tarihi kalelerde bulunan yıpranmış Türk bayraklarını yenileriyle değiştiriyor. İlçe merkezinde kısa bir konser veren öğrenciler, daha sonra geleneksel kıyafetleriyle Toprakkale'ye geldi. Mehter marşları çalarak kalenin zirvesine yürüyen gençler, yıpranan Türk bayrağını indirerek yerine yenisini göndere çekti. İstiklal Marşı eşliğinde yeni bayrağı göndere çeken üniversiteli mehteranlar, şehitler için de dua okudu. OKÜ Genç Gönüller Kulübü Başkanı Oğuzhan Ulaşlı, kaleler şehri olarak bilinen Osmaniye'de tarih bilinci aşılayabilmek adına etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Kulüp bünyesinde kurulan mehteran takımının kentte bulunan kalelerde bayrak yenileme faaliyetine devam ettiğini belirten Ulaşlı, "Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere kentimizdeki bütün öğrencilerimize tarih şuurumuzu aşılayacağız" dedi.