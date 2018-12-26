Gaziantep’e FIFA’dan ceza geldi

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TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'a eski oyuncusu Zydrunas Karcemarskas'a olan borcundan dolayı FIFA'dan-6 puan silme cezası ve ayrıca amatör, alt yapı dahil transfer yasağı getirildi.Başkan Hasan Şahin, "Eski yönetimler tarafından maddi-manevi tüketilmiş, içi boşaltılmış, tüm gelirlerine el konulmuş olan Gaziantepspor'umuzun Profesyonel Liglerde kalabilmesi için 30'a yakın FIFA dosyası ile mücadelemizden maddi kaynak yaratamama nedeni ile sonuç alamadık.Kulübümüz diğer FIFA Dosyaları için kaynak yaratılmaz, Futbolcu ve Kulüpler alacak görüşmelerinde erteleme taleplerimizi kabul edilmez ve olumlu sonuç alınamaz ise Amatör Lig'lere düşürülmesi cezası ile karşı karşıya kalacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" dedi.