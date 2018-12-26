Gaziantep’e FIFA’dan ceza geldi

TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'a eski oyuncusu Zydrunas Karcemarskas'a olan borcundan dolayı FIFA'dan-6 puan silme cezası ve ayrıca amatör, alt yapı dahil transfer yasağı getirildi. Gaziantepspor gerekli maddi kaynakları sağlayamazsa Amatör Lig'e düşürülmesi cezasını alabileceği belirtildi.
Başkan Hasan Şahin, "Başkanlığı görevine başladığımda büyük bir enkaz devir aldım.
Eski yönetimler tarafından maddi-manevi tüketilmiş, içi boşaltılmış, tüm gelirlerine el konulmuş olan Gaziantepspor'umuzun Profesyonel Liglerde kalabilmesi için 30'a yakın FIFA dosyası ile mücadelemizden maddi kaynak yaratamama nedeni ile sonuç alamadık. Son olarak Zydrunas Karcemarskas'un dosyası elimize ulaştı.
Kulübümüz diğer FIFA Dosyaları için kaynak yaratılmaz, Futbolcu ve Kulüpler alacak görüşmelerinde erteleme taleplerimizi kabul edilmez ve olumlu sonuç alınamaz ise Amatör Lig'lere düşürülmesi cezası ile karşı karşıya kalacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" dedi.