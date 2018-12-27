Doğaseverler karda yürüdü

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli Ayyıldız Gezginleri, Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri Torosların zirvesinde karlar üzerinde doğa yürüyüşü yaptılar. Açık, karlı ve temiz havada yürüyerek bol oksijen depoladıklarını belirten dernek başkanı Emre Erçelik, doğa gezginleri olarak 2 bin rakımda Toroslar'ın gözde sedir ağaçları arasında, karlar üzerinde doğa yürüyüşü yapmanın zevkine eriştiklerini söyledi. Doğa yürüyüşüne eşi Elif Çalışkan ile birlikte katılan Şenol Çalışkan, yıllar önce böyle bir karlı havada geziye çıktığını belirterek, ''Bu gezi bana da eşime de çok iyi geldi. Biz emekliler zamanını hep evde ya da dışarıda boş geçiriyoruz. Bundan sonra arkadaşlarıma doğa yürüyüşlerine katılmalarını isteyeceğim karlar üzerinde yürümek çok güzelmiş. Bizim için süper oldu, bundan sonra hafta sonlarını dört gözle bekleyeceğiz'' dedi.