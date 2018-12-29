Polisgücü gol oldu yağdı

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Polisgücü uçuyor… 13 maç, 130 gol, 39 puan ve namağlup unvan TÜRKIYE Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen 2018- 2019 sezonu'nın ikinci etabını namağlup unvanla lider olarak sürdürenikinci günde de gol olup rakip filelere yağmaya devam etti. En yakın rakibine 8 puan fark atan Polisgücü, puanını 39'a, attığı gol sayısını ise 130'a çıkardı.ige hızlı başlayan ve ligin ikinci etabında yaptığı bütün maçları farklı skorlarla kazananson karşılaşmalarındaekibini 8-0, Kahramanmaraş Hokey Takımı'nı ise 16-2'lik bir skorla yenerek namağlup unvanını korudu. ASLANLARIMI KUTLUYORUM39 puana sahip olan takımın lig boyunca attığı gol sayısı ise 130 oldu. Şubat 2019'da Hırvatistan'da dünya devleriyle karşılaşacak olan ekibin aldığı sonuçları değerlendiren kulüp başkanı Mehmet Kaplan,dedi.