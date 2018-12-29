Polisgücü gol oldu yağdı

Polisgücü uçuyor… 13 maç, 130 gol, 39 puan ve namağlup unvan TÜRKIYE Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen 2018- 2019 sezonu Erkekler Kapalı Alan Süper Ligi Hokey Şampiyonası
'nın ikinci etabını namağlup unvanla lider olarak sürdüren Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı
ikinci günde de gol olup rakip filelere yağmaya devam etti. En yakın rakibine 8 puan fark atan Polisgücü, puanını 39'a, attığı gol sayısını ise 130'a çıkardı. Türkiye Hokey Federasyonu Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı rakip kalelere gol olup yağarken Türkiye Süper Ligi şampiyonluğunu garantiye aldı. L
ige hızlı başlayan ve ligin ikinci etabında yaptığı bütün maçları farklı skorlarla kazanan Gaziantep Polisgücü
son karşılaşmalarında Osmaniye Gençlik Spor Kulübü
ekibini 8-0, Kahramanmaraş Hokey Takımı'nı ise 16-2'lik bir skorla yenerek namağlup unvanını korudu. ASLANLARIMI KUTLUYORUM
39 puana sahip olan takımın lig boyunca attığı gol sayısı ise 130 oldu. Şubat 2019'da Hırvatistan'da dünya devleriyle karşılaşacak olan ekibin aldığı sonuçları değerlendiren kulüp başkanı Mehmet Kaplan, "Aslanlarımı kutluyorum. Şampiyon olacaklarına inanıyorum. Şu anda en yakın rakiple aramızda 8 puan var. Pazar günü inşallah Türkiye Süper Ligi şampiyonluk kupasını Gaziantep'e götürmek için alacağız"
dedi.