Melek Yatırımcı Baybars Altuntaş Final’de

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Baybars Altuntaş, " Herkes pas geçerken ben faks geçtim" diyerek yarattığı markanın başlangıç serüvenini ve tecrübelerini paylaşmak üzere Adana Final Okulları'nın konuğu oldu. Adana Final Okulları'nda her ay düzenlenen, konusunda büyük başarılara imza atmış, tecrübeleri ile öğrencilere yol gösterecek isimlerle yapmış olduğu "Tecrübeden Öğreniyoruz" söyleşilerinin Ocak ayı konuğu Deulcom International Yabancı Dil ve Mesleki Eğitim Kurumları Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı, Girişimci, "En Zayıf Halka" programını sunan Baybars Altuntaş oldu. Tiyatro salonunda yapılan söyleşiye, Koordinatör Oğuzhan Ertem'in yanı sıra okul yöneticileri öğretmenler ve 11 -12. sınıf öğrencileri katıldı. Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği Başkanı olan ve Türkiye'yi uluslararası birçok platformda temsil eden Baybars Altuntaş, bu süreçte yaşadığı olayları, çözüm süreçlerini, olumsuzlukları ve şanslı olduğu konuları öğrencilerle paylaştı.