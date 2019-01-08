Torbacıların korkulu rüyası: Alfi

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Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) eğitim verilen 12 dedektör köpek arasında birinci olan ve Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan Alfi, operasyonlarda torbacıların korkulu rüyası oldu. Black Alman kurdu olan 3,5 yaşındaki K-9 narkotik köpeği Alfi'nin kendisi gibi narkotik köpeği olan yedi yavrusu da İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da uyuşturucu avına çıkıyor. Narkotik operasyonların vazgeçilmezi olan ve suçların önlenmesi kadar suçluların yakalanmasında etkin rol üstlenen Alfi her türlü uyuşturucu maddesini yüzde 99.9 oranında tespit ediyor. Alfi'nin beslenmesi ve antrenmanlarını her gün özenle yaptıklarını söyleyen KOM Şube Müdürü Yücel Kayadelen, "Alfi'den kaçış ihtimali yüzde sıfırdır" dedi. 1 Ocak 2018'de ilk göreve çıktığı gün 9 torbacı uyuşturucu satıcısından kilolarca esrar ve yüzlerce uyuşturucu hap yakalanmasını sağlayan Alfi ikinci görevinde ise Kahramanmaraş-Gaziantep yolu üzerinde seyreden Anne ve oğlunun bulunduğu araçta 27 kilo esrar yakaladı. Alfi'nin 12 ayda katıldığı operasyonlarda 175 'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken bin 127 şahsa işlem yapıldı. Alfi, 89 kilo esrar, 2 kg sentetik uyuşturucu, 9 bin 993 adet captagon, ectasy hap ile 290 gr eroin ve 246 gr metamfenmatin maddeyi zulalarından buldu.