Çiçek pasajı projesi tamamlandı

BUGÜN NELER OLDU

"Çiçek Pasajı" olarak bilinen Gökçay İş Merkezi'ni; otantik ve turistik bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlayan "Yenileme ve Canlandırma Projesi" tamamlandı. Çarşı esnafı, pasajı bir cazibe merkezine dönüştüren yenileme çalışması nedeniyle memnuniyet ve teşekkürlerini dile getirdi. Kalkınma Bakanlığı tarafından sağlanan 5 buçuk milyon liralık hibe bütçe sayesinde Gökçay Kapalı İş Merkezi'nde (Çiçek Pasajı) 5 ay önce başlayan yenileme ve canlandırma projesi kapsamındaki çalışmalar tamamlandı. Çiçek Pasajı Yenileme Projesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yürütüldü. Akdeniz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün; mimar, mühendis ve şehir plancısından oluşan teknik personelinin çizdiği özgün tasarım projesi sayesinde pasaj; klasik ile modern mimarinin harmanlandığı bir mekâna dönüştü. Yenilenen pasaj; mimari, görsel ve estetik açıdan zenginlik taşıyor. Proje ile Mersin Çiçek Pasajı'nın çatı kaplaması, duvarları, zemin kaplaması, tezgâhları ve aydınlatma sistemine kadar her tarafı yenilendi. Proje, engelli vatandaşlar da düşünülerek hayata geçirildi. Pasaja gelenler hem alışverişlerini yapabilecek, hem de içeride yapılacak kafe ve oturma alanlarında çay ve kahvelerini içip dinlenebilecek. Yenileme projesi sayesinde, otantik öğelerle zenginleşip artı bir değer kazanarak bir cazibe merkezine dönüşen Çiçek Pasajı'nın, Mersinliler kadar, yerli ve de yabancı turistlerin de uğrak mekânı olması bekleniyor.