Çukurova’da Kolombiya Kültür Haftası düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi'nde (ÇÜ) Kolombiya Büyükelçiliği tarafından Kolombiya Kültür Haftası düzenlendi. Program kapsamında büyükelçilikten gelen heyet Çukurova Üniversitesi'nde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Büyükelçi Yardımcısı ve Müsteşar Milena Gómez Kopp, Diplomat Dr. Marcelo Macedo Rizo, Ticaret Ateşesi Valeria González Williamson ve Elif Azkın, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'ı makamında ziyaret etti. "Festivals in Colombia" adlı serginin açılışı ile başlayan Kolombiya Kültür Haftası programının ilk günü büyükelçilik heyeti Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Dış İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Harun Arıkan, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Müge Ergin ve Uluslararasılaşma Koordinatörü Seher Özer Ütük'ün de katıldığı toplantıda Çukurova Üniversitesi'nin Kolombiya Yükseköğretim Kurumlarıyla işbirliğine ilişkin istişarelerde bulundu. Özellikle ziraat ve su ürünleri alanlarında işbirliğine yönelik Kolombiya'nın ilgili alanlarda güçlü iki üniversitesi olan EAFIT ve La Salle Üniversiteleriyle imzalanan Mutabakat Zaptından bu yana kaydedilen gelişmeler iki heyet tarafından paylaşıldı. Milena Gómez Kopp'a Çukurova Üniversitesi ile Kolombiya Üniversiteleri arasındaki işbirliğine verdiği katkı ve "Kolombiya Kültür Haftası" münasebetiyle Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Hafta kapsamında sergi, seminer ve film gösterimi gerçekleştirildi.