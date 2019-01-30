Esra’nın hedefi büyük

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Gaziantep Üniversitesi mimarlık öğrencisi Esra Karabağ, kendini savunmak için başladığı karatede, elde ettiği Türkiye ve Balkan şampiyonluklarının ardından Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefliyor.Sporu ve derslerini bir arada götüren Esra; 2016'da Balkan ve geçen yıl Gençler Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kazandı. Esra şimdi de Avrupa ve dünya şampiyonluğu madalyalarını boynuna takma hedefiyle çalışıyor.Genç sporcu, "Eğer üniversiteye hazırlık döneminde bile karateye devam edebildiysem, bir yolunu bulup mimar eğitimimle karateyi de bir arada götürebilirim. Bazen ailem yorulduğumu görünce ara vermemi söylüyor. Ancak başarı elde edebilmem için beni destekliyorlar. Ben de devam ettireceğim" şeklinde konuştu.5 yaşındayken annesi Nazlı Fıstıkçı tarafından ablasıyla karate kursuna yazdırılan Esra (19), Gaziantep Büyükşehir Belediyespor bünyesinde, ulusal ve uluslararası başarılar kazandı.