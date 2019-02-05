EZO’da Rasim Şahin güven tazeledi

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Odası Genel Kurulu yapıldı. Mevcut oda başkanı Rasim Şahin'in hazırladığı tek liste halinde gidilen seçimde 71 delegeden 62'si oy kullandı 1 oy boş çıktı. Oyların tamamını alan Rasim Şahin ikinci kez Erdemli Ziraat Odası Başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Erdemli Belediyesi Kongre Merkezinde yapılan Genel Kurulda Divan Başkanlığını Musa Demir yaptı. Seçim sonrasında oda meclisine seçilen üyeler Oda yönetimini de seçti. Yapılan seçimde oda yönetim kurulu üyeleri ''Rasim Şahin, Soner Yılmaz, Mehmet Baldan, Atilla Yılmaz, Kasım Saygı, Akif Kar ve Remzi Gür'den oluştu. Yeniden seçilerek güven tazeleyen Başkan Rasim Şahin kendisine gösterilen ilgiden ve güvenden dolayı delegelere teşekkür ederek, "Çiftçimizin sesi olmaya ve hakkını savunmaya devam edeceğiz" dedi.