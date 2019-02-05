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Mavzer’in çekimleri ’de başladı

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019
Mavzer’in çekimleri Niğde’de başladı
'MAVZER' filminin çekimleri, Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Üskül köyünde başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT'nin katkılarıyla çekilen filmin yönetmenliğini Fatih Özcan yapıyor. Başrolünde Serhat Kılıç'ın rol aldığı filmde, köyde çobanlık yapan iki kardeş arasında geçen olaylar anlatıyor. Çekimler için Macaristan'dan 10 kurtun getirildiği filmde, yöre halkı da rol alıyor. Çekimleri 4 haftada tamamlanacak "Mavzer" filminin, 22 ülkede festivallere katıldıktan sonra sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor. Film setini ziyaret eden Vali Yılmaz Şimşek, yönetmen Özcan'dan bilgi aldıktan sonra, filmin teknik ekibi ve oyuncularla sohbet edip başarılar diledi. Şimşek, "Üskül köyü filmin çekimleri için çok ideal yer. Uzun araştırmalar sonucu bu köy tespit edilmiş. Bu film çekiminin, bundan sonra çekilecek filmlere de bir yol açacağını ve yöremizin tanıtımına da büyük katkıda bulunacağına düşünüyorum. Bu vesileyle Mavzer filminde görev alan tüm kadroya teşekkür ederim" dedi.
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Mavzer’in çekimleri Niğde’de başladı
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