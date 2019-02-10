MDOB’dan özel konser

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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü özel konserinde ünlü filmlerin müziklerini seslendirecek. MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'ta ''Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri'' konseri verilecek. Mersin Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak konserin orkestra şefliğini Kerem Esemen yapacak. Marina Kvlividze'nin başkemancı olarak sahne alacağı etkinlikte, "Cazablanca, Pembe Panter, James Bond, Forest Gump, İyi, Kötü ve Çirkin, Jurassic Park ve Yıldız Savaşları" gibi dünyaca ünlü filmlerin müzikleri, senfonik orkestra düzenlemeleriyle seslendirilecek.