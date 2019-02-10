Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > MDOB’dan özel konser

’dan özel konser

Giriş Tarihi: 10.2.2019
MDOB’dan özel konser
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü özel konserinde ünlü filmlerin müziklerini seslendirecek. MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'ta ''Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri'' konseri verilecek. Mersin Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak konserin orkestra şefliğini Kerem Esemen yapacak. Marina Kvlividze'nin başkemancı olarak sahne alacağı etkinlikte, "Cazablanca, Pembe Panter, James Bond, Forest Gump, İyi, Kötü ve Çirkin, Jurassic Park ve Yıldız Savaşları" gibi dünyaca ünlü filmlerin müzikleri, senfonik orkestra düzenlemeleriyle seslendirilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MDOB’dan özel konser
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN