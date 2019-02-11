Toros kaplanı harakiri yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor, evinde konuk ettiği Altay'a karşısında harakiri yaptı 3-2. Kendisi gibi çıkış arayan rakibi karşısında ilk yarıyı Bumba ve Gökhan'ın golleri ile 2-0 önde kapatan turuncu-beyazlı ekip ikinci 45 dakikada sahada adeta yokları oynadı.Ege temsilcisi 2-0 mağlubiyetten maçı çevirdi ve Adana'dan üç puanla ayrılmanın sevincini yaşadı.BÜYÜK şok yaşayan Adanaspor teknik direktörü Coşkun Demirbakan, "Karşılaşma hakkında ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten sahada iki ayrı Adanaspor vardı. İlk yarıda gerçek Adanaspor ikinci yarıda farklı bir takım mücadele etti. Bizleri yağmurlu havada desteklemeye gelen taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk. Bunu başaramadığımız için üzgünüz. Özür diliyoruz" şeklinde konuştu.