Alkışlar Kasım Sacide Ener’in çocuklarına

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Masa Tenisindekategorilerinde Adana Kasım Sacide Ener Ortaokulu öğrencileri birinciliği kimseye kaptırmadı.'nda gerçekleşen karşılaşmalar büyük çekişmelere sahne oldu. Hem kızlar da hem erkeklerde il birincisi olan öğrenciler ile öğretmenleri büyük sevinç yaşadı. Okul Müdürü Alparslan Yetkinlioğlu,diye konuştu.