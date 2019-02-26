Alkışlar Kasım Sacide Ener’in çocuklarına

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Masa Tenisinde "Yıldız Kızlar", "Yıldız Erkekler"
kategorilerinde Adana Kasım Sacide Ener Ortaokulu öğrencileri birinciliği kimseye kaptırmadı. Sarıçam Asım Savaş Spor Salonu
'nda gerçekleşen karşılaşmalar büyük çekişmelere sahne oldu. Hem kızlar da hem erkeklerde il birincisi olan öğrenciler ile öğretmenleri büyük sevinç yaşadı. Okul Müdürü Alparslan Yetkinlioğlu, "İl dışında yapılacak yarışmalarda Adana'mızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Çocuklarımızı yürekten kutluyorum"
diye konuştu.