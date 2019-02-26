Final’den düzey belirleme ve bursluluk sınavı

BUGÜN NELER OLDU

Okulları Düzey Belirleme ve Bursluluk Sınavı, 23-24 Şubat tarihlerinde, tüm Final Okulları'nda eşzamanlı olarak gerçekleşti. 6 oturum olarak düzenlenen sınava Adana ve çevre illerden toplamda 10 bin 123 öğrenci katıldı. İki gün süren sınavda başta okul yöneticileri olmak üzere tüm Final ailesi gelen misafirleri karşıladı. Adana Final Okulları Genel Müdürü Turhan Orhan, uzun süredir Düzey Belirleme ve Bursluluk Sınavı yapmadıklarını ancak velilerden gelen yoğun talep üzerine sınavı yeniden hayata geçirdiklerini belirterek, "Öğrencilerin kendi başarılarını değerlendirme konusunda en güvenilir isim olmanın da verdiği sorumluluk ile bu sınavı yeniden yapmaya karar verdik" dedi. Orhan, "İlköğretim 4-5-6-7. Sınıf öğrencileri ile lise 9-10-11. Sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda katılımın bu kadar yoğun olması beklediğimiz bir durumdu. Bu yüzden bütün hazırlıklar "Final" titizliğinde yapıldı. Binlerce öğrenci ve bir o kadar veliyi ağırladığımız okulumuzda amacımız geleceğimizi şekillendirecek olan başarılı, çalışkan öğrencileri destekleyerek katkıda bulunmaktır" dedi.