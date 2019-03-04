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’da şalgam izdihamı yaşandı

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Adana’da şalgam izdihamı yaşandı
Meşhur Kuru Köprü şalgamcısı "İlhan Usta Şalgamı" İnönü Caddesi'nde hizmete girdi. Açılışa özel olarak her derde deva olan şalgam Adanalılara ücretsiz dağıtıldı. Vatandaşların akın ettiği işyerinde izdiham yaşandı. İşyeri sahibi ve 29 yıllık şalgam ustası İlhan İlbey, "Adanalılara en lezzetli şalgamı sunmanın büyük keyfini yaşıyoruz. İçeriğindeki A, B, C grubu vitaminlerle kalpdamar hastalıklarının yanında boğaz iltihabına da iyi gelmektedir. Fazla kiloların atılmasına yardımcı olan şalgam suyu insanları rahatlatıyor ve stresi gideriyor. Şalgamın faydalarını saymakla bitiremeyiz" dedi.
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Adana’da şalgam izdihamı yaşandı
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