Hamit Tuna projeleriyle geliyor

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna: "Hayal ettiğimiz her şeyi Toroslar'da hayata geçirdik, sıra Mersin'de. Önceliğimiz ulaşım sorununa metrobüs ile neşter vurmak. Mersin bizimle altın çağını yaşayacak" dedi. Başkan Tuna, SABAH'ı ziyaret ederek Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ve Adana Haber Müdürü Melih Torunlar'a projelerini anlattı.15 yıldır Toroslar Belediye Başkanlığı yapan Hamit Tuna, Cumhur İttifakı'nın Mersin'de başarılı olacağını belirtti. Ulaşımdan altyapıya, sağlıktan eğitime bir çok noktada Mersin'e yakışır çalışmalara imza atacağını söyleyen başkan Tuna, ticaret ve turizm kenti Mersin'i şahlandıracaklarını söyledi Tuna, "Biz makam adamı değiliz. Gönüllerde makam elde etmek için gayret ettik hep. Millet bizi seviyor. Üç üniversiteyle ortak proje yapan tek belediyeyiz. İlk AB projesini 2005'te bölgeye getiren belediyeyiz. 13 AB projesi yaptık. Bu manada Türkiye'de birinciyiz" dedi.Ulaşım konusunda açıklamalarda bulunan Hamit Tuna, "Ulaşımı kısa vadede metrobüsle çözeceğiz. Metro projesi doğru proje ama öz kaynaklarla yapılamaz. Dış kaynak bulmak ve hazinenin de bu işe kefil olması gerek. Şu anda metronun işletme maliyetini karşılayacak insan sayısı mevcut değil. O yüzden kısa vadede metrobüsle ulaşım sorununu çözeceğiz. 50 milyon euro maliyetle 1 yıl içinde yapacağız. Önce metrobüsle toplu ulaşım kültürünü sağlayacağız. Daha sonra aynı güzergâhtan metroyu işleteceğiz. Mantıklı olan bu. Mersin'in geleceğini ipotek altına almamalıyız" dedi.Hamit Tuna, "Yatırım, üretim ve istihdamla Mersin'deki iş kaygısına son vereceğiz" dedi. Tuna, "16 bin insanımızın çalıştığı Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi büyüyecek ve oradan otobana bağlantısı olacak. OSB'de çalışan insanlarımız için her türlü yaşam alanlarının olduğu bir uydu kent yapmayı planlıyoruz. Karaduvar Mahallesi balıkçı köyü olacak. Deliçay üzerinden köprüyle Karaduvar'ı bu sahile bağlayacağız. O zaman turizm sektöründe çalışan insan sayımız fazla olacaktır. Projelerle birlikte Huzurkent'te işsiz kalmayacak" dedi."Çukurova çanağında en çok spor tesisi olan belediyeyiz" diye konuşan Başkan Tuna, "Şimdi bu dönemde yine 'sağlık, eğitim ve gençlik' diyoruz. Ama üzerine de şunları ekliyoruz; 'su, toprak, güneş, çevre, çocuk, kadın.' Su ne demek? Adana'yı Adana yapan Seyhan'dır, Silifke'yi Silifke yapan Göksu'dur. Bizim de iki deremiz var. Kışın akar, yazın bakarız. Bu iki deremizi boşa akıtmayacağız. Baraj projemizle hem sel taşkınını önleyeceğiz hem de derenin her iki yakasında yaşam alanları oluşturacağız. Bisiklet, yürüyüş yolları ve kafeler yapacağız. Sandallar ve gondollar da olacak. Bir de Millet Bahçesi yapacağız" dedi.Tuna, "Mersin turizm için en önemli yerlerden biri. Elbette buraları kaderine terk etmeyeceğiz. Mersin için en iyi yerlere taşıyacağız. Herkesin merak edip gidip gezeceği bir yer haline getireceğiz. Hiçbir yer atıl kalmayacak. Hem koruyacağız hem de geliştireceğiz. Mersin bizimle altın çağını yaşayacak" dedi. Kent genelinde tarım ve hayvancılığı daha da geliştirmek amacıyla büyükşehir ve Bozyazı ölçeğinde hazırladıkları projelerini paylaşan Tuna, bölge çiftçisini ve üreticisini destekleyeceklerine söyledi.